فاز شباب بلوزداد على شبيبة القبائل بنتيجة (3-1) في لقاء جمع بينهما اليوم السبت، بملعب 20 أوت (الجزائر) لحساب الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجلت أهداف المباراة من طرف بلحول (د 11 من ضربة جزاء)، وبوشار (د 42) سويبع (د 45+2) لصالح الشباب، بينما قلصت الشبيبة الفارق في الشوط الثاني عن طريق حمرون (د 70 من ضربة جزاء).

هذه النتيجة تسمح للشباب بتعزيز وضعيته في صدارة الترتيب بمجموع 39 نقطة، بينما تتقهقر شبيبة القبائل إلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

وضيعت مولودية الجزائر فرصة تضييق الخناق أكثر على الرائد بعدما تعثرت على ملعب 5 جويلية أمام مولودية وهران بنتيجة (1-1).

وحافظ العميد على المركز الثاني بـ34 نقطة، فيما بقيت مولودية وهران سادسة بـ29 نقطة.

وكان وفاق سطيف من أبرز المستفيدين من نتائج الجولة وارتقى إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة بعد إطاحته بنصر حسين داي (2-0) على ملعب 8 ماي 45 بسطيف، فيما تبقى النصرية تعاني في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

كما عرفت الجولة تعثر شباب قسنطينة في ملعب الشهيد حملاوي بنتيجة (1-1) ضد نجم مقرة، ليبقى "السياسي" خامسا بـ31 نقطة، بينما يعاني نجم مقرة في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

وفي عين مليلة، حسمت الجمعية المحلية الداربي لصالحها بفوزها على أهلي برج بوعريريج (2-0) من تسجيل طيايبة (د 53) وذيب (د71).

وعرفت الجولة عودة اتحاد بسكرة بفوز ثمين من بلعباس عندما واجهت الاتحاد المحلي، فيما واصل اتحاد الجزائر سلسلة نتائجه السلبية بخسارة جديدة في بشارة أمام شبيبة الساورة.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الخميس حيث تمكن نادي بارادو من تحقيق الفوز خارج الديار على حساب جمعية الشلف بنتيجة (1-0) من تسجيل اللاعب عبد القهار قادري ( د 63).

النتائج الكاملة:

السبت:

جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 2-0

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 3-1

اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة 0-1

وفاق سطيف - نصر حسين داي 2-0

شباب قسنطينة - نجم مقرة 1-1

مولودية الجزائر - مولودية وهران 1-1

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 1-0

الخميس 27 فبراير :

أولمبي الشلف - نادي بارادو 0-1

الترتيب نقاط لعب

1.شباب بلوزداد 39 20

2. مولودية الجزائر 34 19

3.وفاق سطيف 33 20

4.شبيبة القبائل 32 20

5.شباب قسنطينة 31 20

6.مولودية وهران 29 20

--.شبيبة الساورة 29 20

8.اتحاد بلعباس 26 20

--.جمعية عين مليلة 26 20

10.نادي بارادو 25 19

--.اتحاد الجزائر 25 20

12.أولمبي الشلف 24 20

13.أ. برج بوعريريج 22 20

14.اتحاد بسكرة 21 20

15.نجم مقرة 19 20

16. نصر حسين داي 16 20.