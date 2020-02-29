أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم السبت بالجزائر العاصمة انه لم يتم تسجيل اي حالة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزائر حتى اليوم، مذكرة بأنه لم تكن هناك إلا حالة واحدة مؤكدة لهذا المرض، و المتعلقة برعية ايطالي الذي تم ترحيله إلى بلده وهو في صحة جيدة، مساء أمس الجمعة.

و أوضح بيان للوزارة انه "لم تسجل حتى اليوم إلا حالة واحدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزائر، و يتعلق الأمر برعية ايطالي قادم من ايطاليا، و قد تم ترحيل هذه الرعية في صحة جيدة إلى بلده مساء الجمعة 28 فيفري 2020، على متن طائرة خاصة مع مساعدة طبية، و لم يتم تسجيل اي حالة جديدة حتى اليوم"، مؤكدة أنه يجري "تعزيز ترتيبات المراقبة واليقظة التي تم وضعها لمواجهة الفيروس بانتظام للتصدي لتطور الوضع".

و ذكرت الوزارة بان أطباء يتولون مهمة الرد على الاتصالات الهاتفية التي ترد إلى الرقم الأخضر 3030 الذي وضع تحت تصرف المواطنين ابتداء من 26 فيفري الجاري على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، و ذلك "للسماح بالحصول على معلومات حول فيروس كورونا، وبالإجراءات الوقائية و التوجيهات الواجب اتخاذها ضد هذا المرض".

و للتصدي لهذا المرض توصي وزارة الصحة في بيانها بـ"احترام قواعد نظافة اليدين من خلال الغسل المتكرر و الدقيق لليدين بالصابون السائل مع فرك اليدين بمطهر كحولي واحترام قواعد النظافة التنفسية من خلال استعمال مناديل ورقية ذات الاستعمال الوحيد في حالة السعال أو العطس، كما أوصت الوزارة بـ"استشارة الطبيب في أسرع وقت في حالة ظهور أعراض تنفسية مع صعوبات في التنفس و إبلاغه بمكان الإقامة و تفاصيل مسار السفر (البلد الذي ينتشر به الفيروس)".