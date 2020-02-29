تم، اليوم، تسليم جائزة عمر اورتيلان في طبعتها العشرين للصحفي قاضي إحسان بحضور الاسرة الإعلامية التي كانت لها فرصة اللقاء والحديث عن هموم المهنة في ظل التغيرات التي تعرفها الجزائر، و تسلم قاضي احسان ذرع الجائزة من يد السيدة زكية اورتيلان بعد أن تم تكريم كل من المجاهدة لويزة ايغيل احريز ومدير مكتب "الخبر" بقسنطينة الراحل شعبان زروق.

أبدى الفائز بالجائزة، قاضي إحسان مدير مؤسسة "أنترفايس ميديا" التي تضم موقعي "راديو.أم" و "مغرب امرجنت" افتخاره بنيله هذه الجائزة الدولية، وأفاد في تصريح خلال حفل التسليم، أن هذا الافتخار والفرحة راجع إلى أنه صديق للراحل اورتيلان ومعاصره وشاهد على العطاء الذي قدمه في المرحلة الصعبة التي أدت إلى اغتياله، مشيرا إلى وفائه الى الجزائر والمهنية. و قدم كلمة أثنى خلالها على القائمين على الجائزة التي صمدت عشرين سنة رغم كل التغيرات والظروف، كما تحدث في كلمته عن مهنة الصحافة والمتاعب التي تواجهها والدروس التي استخلصها منها .