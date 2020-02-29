الرابطة الثانية: نتائج الجولة 21
النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ21 لبطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم، يومي الخميس والسبت.
شبيبة بجاية - اتحاد الحراش 2 - 0
أولمبي أرزيو - اتحاد عنابة 1 - 0
مولودية العلمة - مولودية بجاية 1 - 0
سريع غليزان - جمعية الخروب 4 - 1
أمل الأربعاء - دفاع تاجنانت 4 - 0
وداد تلمسان - أولمبي المدية 0 - 0
أمل بوسعادة - شبيبة سكيكدة 0 - 1
الخميس 27 فبراير :
جمعية وهران - مولودية سعيدة 1 - 0
الترتيب نقاط لعب
1.أولمبي المدية 39 21
2.وداد تلمسان 36 21
--.شبيبة سكيكدة 36 21
4.أمل الأربعاء 35 21
5.سريع غليزان 33 21
--.مولودية العلمة 33 21
7.جمعية وهران 32 21
8.جمعية الخروب 29 21
9.أمل بوسعادة 26 21
--.اتحاد عنابة 26 21
11.مولودية سعيدة 25 21
--.أولمبي أرزيو 25 21
13.دفاع تاجنانت 24 21
--.شبيبة بجاية 24 21
15.مولودية بجاية 21 21
16. اتحاد الحراش 19 21.