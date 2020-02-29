الرابطة الثانية: نتائج الجولة 21

رياضة
29 فبراير 2020 () - إ.ب/وأج
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النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ21 لبطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم، يومي الخميس والسبت.

شبيبة بجاية - اتحاد الحراش         2 - 0

أولمبي أرزيو - اتحاد عنابة         1 - 0

مولودية العلمة - مولودية بجاية     1 - 0

سريع غليزان - جمعية الخروب     4 - 1

أمل الأربعاء - دفاع تاجنانت        4 - 0

وداد تلمسان - أولمبي المدية         0 - 0

أمل بوسعادة - شبيبة سكيكدة         0 - 1

الخميس 27 فبراير :

جمعية وهران - مولودية سعيدة    1 - 0  

 

    الترتيب                   نقاط    لعب

1.أولمبي المدية            39     21

2.وداد تلمسان              36     21

--.شبيبة سكيكدة            36     21

4.أمل الأربعاء             35     21

5.سريع غليزان            33     21

--.مولودية العلمة          33     21

7.جمعية وهران          32      21

8.جمعية الخروب        29      21

9.أمل بوسعادة            26      21

--.اتحاد عنابة             26      21     

11.مولودية سعيدة       25      21

--.أولمبي أرزيو         25      21

13.دفاع تاجنانت        24      21

--.شبيبة بجاية           24     21

15.مولودية بجاية       21     21

16. اتحاد الحراش       19     21.

 

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