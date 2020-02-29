فازت، قبل قليل، الملاكمة الجزائرية إيمان خليفي في المنازلة النهائية للبطولة الإفريقية المقامة بداكار السينغالية، على منافستها التونسية مريم حمراني، في الوزن الخفيف 57 كلغ بالنقاط، محرزة بذلك على الميدالية الذهبية، و مقتطعة تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو باليابان الصيف المقبل.

وتنشط الملاكمة خليفي بجمعية الحماية المدنية لولاية تيارت، وتقيم بقرية عين مريم التابعة لبلدية عين بوشقيف بولاية تيارت، و بهذا تكون البطلة الإفريقية قد خرجت من منطقة الظل إلى الأضواء، بصفتها أول ملاكمة في الجزائر تتأهل إلى الأولمبياد رفقة زميلتها رميساء بوعلام من ورابطة ولاية البليدة.