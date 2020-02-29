تتويج الملاكمة خليفي بالبطولة الإفريقية
رياضة
29 فبراير 2020 () - محمد رابح
فازت، قبل قليل، الملاكمة الجزائرية إيمان خليفي في المنازلة النهائية للبطولة الإفريقية المقامة بداكار السينغالية، على منافستها التونسية مريم حمراني، في الوزن الخفيف 57 كلغ بالنقاط، محرزة بذلك على الميدالية الذهبية، و مقتطعة تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو باليابان الصيف المقبل.
وتنشط الملاكمة خليفي بجمعية الحماية المدنية لولاية تيارت، وتقيم بقرية عين مريم التابعة لبلدية عين بوشقيف بولاية تيارت، و بهذا تكون البطلة الإفريقية قد خرجت من منطقة الظل إلى الأضواء، بصفتها أول ملاكمة في الجزائر تتأهل إلى الأولمبياد رفقة زميلتها رميساء بوعلام من ورابطة ولاية البليدة.