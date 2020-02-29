قال وزير الخارجية، صبري بوقادوم، إن نظيره المغربي ناصر بوريطة، قام "بتصرفات استعراضية غالبا ما كانت تصل إلى حد الاستفزاز والسب والشتم".

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، هاجم الجزائر بشدة، على خلفية موقفها من فتح دول أفريقية لقنصليات لها في مدينة العيون المحتلة.

وأضاف بوقادوم في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الجزائر " لا تبني علاقاتها بالسب والشتم".

ولفت بوقادوم أن الجزائر تحرص على عدم صب الزيت على النار في علاقتها مع المغرب، معترفا أنها لم تكن تأمل في أن تصدر تصريحات استفزازية من وزير الخارجية المغربي.

وعلق بوقادوم، على موقف بعض الدول الأفريقية التي فتحت قنصليات لها في مدينة العيون التي تعتبرها الجزائر منطقة محتلة من قبل المغرب، بالقول إن "الجزائر كانت تأمل أن تفتح (هذه الدول) سفارات في الرباط".