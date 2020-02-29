عادت قضية اللجوء السوري إلى أوروبا إلى الواجهة بعد إعلان تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين للهروب باتجاه اليونان. وأثارت مقاطع مصورة تظهر لاجئين يستقلون حافلات مجانية الجدل بين المغردين حول استخدام أردوغان "السوريين كسلاح في وجه أوروبا"، بين مؤيد لسياسته في الشرق الأوسط عامة وسوريا تحديداً ومعارض لها.

Getty Images أرسلت اليونان وبلغاريا قوات إضافية إلى الحدود المشتركة بين كل منهما وتركيا لمنع اللاجئين من عبورها

"باصات لجوء مباشرة إلى أوروبا"

وتداول المغردون صورا لـ "حافلات مجانية" تقوم بنقل اللاجئين السوريين من مدينة اسطنبول إلى مدينة أدرنة، الواقعة على الحدود التركية اليونانية.

https://twitter.com/yrpro/status/1233395652488462336

https://twitter.com/ahmed_hefiz3/status/1233303524840214528

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد تدافع أعداد كبيرة من الشباب السوربين لركوب الحافلة المتوجهة إلى الحدود اليونانية.

وحسب مغردين، تقوم الشرطة التركية بتسهيل عبور اللاجئين للحدود، ولكن تبدأ الاشتباكات فور وصولهم إلى الأراضي الأوروبية، وهو ما جاء بعد التصعيد الكبير الذي شهده الشمال السوري والذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود الأتراك.

https://twitter.com/engmahmoudtr/status/1233391470826205190

وكانت السلطات التركية قد أعلنت إنها لم تتلق دعماً كافياً في استقبالها لقرابة أربعة ملايين لاجئ سوري.

السوريون "سلعة تجارية"

كما شارك بعض السوريين تجاربهم بعد الوصول إلى الحدود اليونانية عبر صفحات معنية بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا، حيث وصف أحدهم تجربته بالـ "صعبة والمذلة" ونصح السوريين بالامتناع عن الهجرة لأنه يشعر "بالندم". وعبر عن استياءه من "اللعب بالسوريين كأنهم ليسوا بشرا".

https://www.facebook.com/Guzelolalim/photos/a.1675341002583522/2719585171492428/?type=3&theater

وانتقد يوسف الشريف سياسية حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين السوريين، مشيراً إلى "التناقض" بين الفعل والاتفاقيات. وأضاف قائلاً "من جديد يدفع اللاجئ السوري ثمن السياسات الداخلية للحزب الحاكم".

https://twitter.com/AlsharifSKY/status/1233460278462996481

وفي السياق نفسه، انتقد فريق من المغردين الرئيس التركي أردوغان مشيرين إلى تحول اللاجئين السوريين في الخطاب التركي من "ضيوف" للبلاد، إلى "سلعة جاهزة للتصدير".

https://twitter.com/AmineHotait/status/1233683631769636864

https://twitter.com/Khaledkhoja/status/1233388338847133696

في المقابل، وعقب نبأ مقتل الجنود الأتراك، تضامن قطاع من المغردين مع تركيا والرئيس التركي تحت وسم #كلنا_مع تركيا و #تركيا_ليست_وحدها.

https://twitter.com/naseralhajri2/status/1233665854891536389

وبرر آخرون قرارات الحكومة التركية بإلإشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي التي "لم تتحقق بعد".

https://twitter.com/Ismail_kaya88/status/1233685088455581696

كما أشار البعض إلى مسؤولية المجتمع الدولي أمام الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشمال السوري.

ودعا الأزهر إلى "تغليب مصلحة الشعب السوري الذي تحمَّل ما لا تتحمله الجبال والنظر بعين الإنسانية والرحمة إلى ما آلت إليه الأوضاع في إدلب ومدن سورية أخرى".

https://twitter.com/AlAzhar/status/1233720091423977483

https://twitter.com/ZKarzika/status/1233579045713039360