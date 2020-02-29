اعترف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن فريقه في موقف صعب قبل أن يستضيف غريمه اللدود برشلونة في خضم الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم غدا الأحد، وذلك بعد سلسلة نتائج سلبية جعلت موسم الملكي في خطر.

وكان فريق زيدان في صدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط قبل أسبوعين، لكن الخسارة أمام منافسه الكتالوني قد تجعله متأخرا بخمس نقاط مع تبقي 12 جولة.

وبدا أن الريال يخوض موسما واعدا بشدة لكنه حقق فوزا واحدا في آخر خمس مباريات وأهدر نقاطا في الدوري أمام ليفانتي وسيلتا فيغو، كما خرج من كأس الملك أمام ريال سوسييداد.

وباتت آماله في الاستمرار بدوري أبطال أوروبا مهددة بعد الخسارة على أرضه 1-2 من مانشستر سيتي بهدفين متأخرين في ذهاب ثمن النهائي يوم الأربعاء.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم السبت "إنه وقت عصيب بالنسبة لنا لأننا لم نفز في آخر ثلاث مباريات بملعبنا لكننا نعرف أن هذه الأمور يمكن أن تحدث ويجب أن نتحلى بعقلية إيجابية".

وأضاف "سنخرج من هذا الموقف بالتمسك بالقوة وبعدم الاستماع لما يقوله الناس عنا. سنحتاج لجمهورنا منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة. يمكنني تفهم سبب غضب الجمهور لكن نحتاج إليهم والجمهور يحتاج إلينا وسنبذل أقصى جهد ممكن في الملعب".

وسيفقد ريال مدريد جهود المهاجمين إيدن هازارد وماركو أسينسيو للإصابة ورودريغو للإيقاف، لكن المدافع فيرلان ميندي سيعود للتشكيلة بعد حصوله على راحة خلال الخسارة من ليفانتي الأسبوع الماضي لتجنب الإيقاف أمام برشلونة.

وهذه ثاني فترة صعبة يمر بها زيدان هذا الموسم عقب الهزيمة الثقيلة من باريس سان جيرمان في سبتمبر الماضي والخسارة من مايوركا في أكتوبر، ليقاتل المدرب الفرنسي على منصبه.

ورد الفريق بتقوية دفاعه ولم يخسر في 21 مباراة، لكن زيدان حذر الشهر الماضي من أنه قد يصبح أمام مرمى النيران مجددا إذا واجه بعض النتائج السيئة.

وتابع "قلت إننا إذا خسرنا مباراتين سأتعرض للانتقادات وهذا ما يحدث وكل ما يمكنني فعله هو القتال مع اللاعبين. لاعبو فريقي هم الأفضل وسنحاول تغيير الأوضاع. الموقف صعب ولكن سنحاول الفوز".