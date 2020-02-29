شرعت اليونان في تعزيز حراسة حدودها مع تركيا، وأرسلت ألف عسكري و400 رجل شرطة إضافيين إلى هناك.

وقالت صحيفة محلية، إن قرار تركيا فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، تسبب في توتر على الحدود وفي المنطقة المحايدة بين البلدين.

وأشارت إلى حدوث اشتباكات باستمرار بين اللاجئين والمهاجرين من جهة، وأفراد الشرطة والجيش اليوناني من جهة، فيما تتواجد على الحدود سريتان من قوات الإنزال اليونانية لليوم الثاني على التوالي.

وتستخدم الشرطة اليونانية الدرونات لمراقبة تحركات اللاجئين على طول الحدود ووفقا للتقديرات، يوجد حاليا في المنطقة 6 آلاف مهاجر ولاجئ على طول الحدود.

أما بالنسبة للطرق البحرية، فإن الطقس لا يزال يعيق وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى جزر بحر إيجه الشرقية.