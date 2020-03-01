يبدو أن وكالة "عدل" ولمواجهة مشكل عدم توفر العقار في العاصمة ستسعى إلى استغلال كل المساحات المتوفرة في المواقع قيد الانجاز ما سيحولها إلى محتشدات تنعدم فيها العديد من المرافق.

يتخوف مكتتبي "عدل" أن تتحول المواقع التي وجهوا إلى "أحياء مراقد" وربما محتشدات على حد وصف بعضهم، بعد أن قررت وكالة "عدل" في استغلال كل الفضاءات المتوفرة فيها لتشييد عمارات على حساب مرافق أخرى، وعلى حساب راحة السكان.

فبدلا أن تخصص بعض القطع الأرضية لتشييد محاضر للسيارات أو فضاءات للترفيه بالنسبة للأطفال وأيضا مرافق ضرورة كمؤسسات تربوية ولما لا قاعات رياضة، دور ثقافة. ستقوم وكالة "عدل" بمضاعفة عدد المساكن.

البداية كانت مع موقع 3000 مسكن "أسلان" بسيد عبد الله، فبعد بلوغ المشروع نسبة جد متقدمة، شرع في تفكيك قاعدة الحياة أين كان يقيم العمال الأتراك، وكانت كل آمال المكتتبين أن توجه هذه المساحة لتشييد ثانوية ومدراس أخرى وتخصيص جزء لإنشاء فضاء ترفيه للأطفال الغائبة تماما في الموقع.

غير أنهم صدموا بقرار الوكالة تشييد ما يفوق 500 مسكن، ما يعني بالنسبة للمكتتبين تحويل الموقع إلى محتشد حقيقي تنعدم فيه مرافق هامة كثانوية ولما رفع عدد المقاعد في الطورين الابتدائي والمتوسط بالنظر للعدد الكبير للسكان في الموقع.

ولا يستبعد الموجهين إلى هذا الموقع تنظيم وقفات احتجاجية لإيقاف هذه المجزرة فيقول أحد المكتتبين "ما تنوي وكالة "عدل" القيام به مجزرة حقيقية فعدد السكان المرتفع أصلا في الموقع سينفجر ونحن من بين المواقع التي فيها عدد المقاعد في الابتدائي والمتوسط جد ضئيلة مقارنة بعدد السكان ولا توجد ثانوية في موقعنا ولا مركز شرطة، ولا مؤسسة صحية جوارية، أما فضاءات اللعب للأطفال فحدث ولا حرج، موقع للنوم وفقط".

ويضيف "الموقع بـ 3000 آلاف مسكن يعني ما لا يقل عن 12 ألف نسمة وربما أكثر، ووكالة "عدل" بدلا أن تسعى لتسهيل معيشة هؤلاء بتوفير المرافق الأخرى بالتنسيق مع الهيئات المعنية تعكف حاليا لرفع عدد السكان في فضاء صغير بحوالي ألفين نسمة!!" .

وبحكم هذا العدد المعتبر يقول محدثنا "كنا ننتظر تشييد ثانوية أو مدرستين ابتدائيتين ومتوسطتين إضافيتين، فالموقع حاليا لا يتوفر إلا على ابتدائيتين ومتوسطتين على حد علمنا، ويستحيل أن تكفي جميع أطفال الموقع، فاذا بوكال عدل تزيد من حدة الاكتظاظ".

فهل الخطة الجديدة لوكالة "عدل" هي استغلال كل شبر في المواقع السكنية المتوفرة، على حساب راحة السكان؟.