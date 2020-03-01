* رفع جلسة المحاكمة على أن تستأنف غدا على الساعة العاشرة

* يوسفي ينفي كل التهم الموجهة له بخصوص صفقات تركيب السيارات.

* من المفروض نعمل مع الناس الذين كانوا يعملون في الميدان واللجنة هي من تولت دراسة الملفات .

* القاضي يسأل يوسفي حول دفتر شروط بوشوارب؟

* يوسفي: من المفروض أن نعمل مع الناس الذين كانوا يعملون في الميدان واللجنة هي من تولت دراسة الملفات و ينفي كل التهم الموجهة له بخصوص صفقات تركيب السيارات.

* يوسفي حينما وصلت للوزارة وجدت الوضعية كارثية ومؤسفة وعملت على تسوية الأوضاع وإرجاعها لنصابها ولإنقاذ بعض المجمعات الصناعية.

* يوسفي: نعم

* القاضي: أنت قلت أنها جاءتك من الوزير الأول قائمة فيها 5+5 وأنت رفضت وعارضت القرار وطلبت توسيعها ل 40؟

* يوسفي كشف في معرض تصريحاته عن تسيير كارثي لقطاع الصناعة والذي كان يعاني من أكثر 100 مليار ديون .

*.. سيدي الرئيس هذه التهمة تخص مقررات أمضيت من قبل وزارة الصناعة لكن الآن نحن نرى أن الحكومة الحالية استمرت في العمل بهذه المقررات.. سيدي الرئيس “ماذنبي أنا ماذا فعلت؟”.

* يوسف يوسفي: أنفي جميع هذه التهم الخطيرة الموجهة لشخصي والتي تسببت في إهانة لي ولعائلتي

* أنت متابع بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة ؟

* انطلاق استجواب وزير الصناعة يوسف يوسفي

* محامو الدفاع يطرحون الأسئلة على المتهم سلال : الشخص الذي كان يمضي هل هو رئيس الجمهورية نفسه أم ماذا ؟ والقاضي يرفض سؤال الدفاع

* النائب العام يوقف سلال ويطلب منه الحديث عن لب السؤال ليتدخل المحامي ويطلب منه تمكين موكله من الدفاع عن نفسه.

* سلال انتقد سياسة تسيير الحكومة في عهد الرئيس بوتفليقة وحمله مسؤولية التسيير والأمر والنهي، ولأول مرة يتحدث عن مرض بوتفليقة، و طالب بإحضار الرئيس كشاهد في الملف السماع لأقواله باعتبار الصفقات كانت ضمن برنامجه،كما حاول نفي كل التهم الموجهة له مؤكدا أن صلاحياته كانت جد محدودة خاصة مع “تغول” الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب والذي قال عنه “كان يحفر لي “.

* النائب العام لسلال: أنت أصدرت تعليمة واضحة لتعليق كل موافقة عن مشاريع تصنيع السيارات وتسخير هذه العملية لمشاريع التركيب نعم أم لا ؟

* سلال يطلب مثول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أمام المحكمة

* القاضي لسلال: لقد كبتم الخزينة خسائر مقدرة بـ24 مليار دينار بسبب منحكم الرخص لعدد من المستثمرين دون دفتر شروط وتقديم إعفاءات جمركية لهم.

* سلال :” ذنب ابني أنه ابن وزير أول فقط...ابني درس في انجلترا وطلبت منه الرجوع للعمل في بلاده “.

* سلال: لست مسيرا وكل وزير له صلاحياته من مهامي التنسيق والحرص على تطبيق برنامج الرئيس هو أمر سياسي والمسؤول الأول عن تطبيق البرنامج هو رئيس الجمهورية.

* المناداة على عبد المالك سلال وتوجيه التهم له إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية.

* أويحي يدافع عن نفسه أمام النائب العام

* أويحيى تمديد رخصة "شيري" كان في إطار تسهيل العمل والمعاملات للمتعاملين.

* للدفاع لطرح الأسئلة على أويحي بشأن علامة "كيا" التي قدم عشايبو شكوى بخصوصها.

أويحي كيا تم منحها من قبل الكوريين في 2016 ولم أكن وزير أول أعيد وأكرر.

* القاضي يواجه أويحي بممتلكات زوجته وأفراد عائلته

أويحيى نسيت لكن لم اكذب عليها.

* القاضي يسأل أويحي عن توسيع القائمة من 5 +5 إلى 40 بعد مراسلة من وزير الصناعة.

أويحي : نعم لأنه كانت هناك طعون أمام وزارة الصناعة ومنها أمام الرئاسة وتم توسيع القائمة.

أويحي إن الذين تقدموا بشكاوى في الملف كل ملفاتهم تم التعامل فيها، قبل رجوعه للوزارة والاعتمادات التي حصل عليها عدد من رجال الأعمال كانت من قبل ممثلي الشركات الأم والعلامات الأصلية منها كيا وهيونداي.

* القاضي يوجه لأيحيى تهم منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة والرشوة في مجال الصفقات العمومية طبقا للقانون 06/01 من قانون مكافحة الفساد تم توقيع عليك عقوبة خمس سنوات من قبل.

* القاضي يعرض الخروقات الموجودة في ملف تركيب السيارات وهي عدم وجود اعتماد وتصريح للمعنيين الذين حصلوا على الصفقات وعدم احترام شرط الشريك الأجنبي والإعفاءات الجمركية دون وجه حق .

* أويحيى ينكر كل التهم التي وجهها له، ويقول: عينت وزيرا أولا أربع مرات، وكنت أطبق برنامج رئيس الجمهورية.

* القاضي يستأنف جلسة المحاكمة ويستدعي أويحيى.

* القاضي يرفع الجلسة بسبب عطل تقني في أجهزة الصوت.

* وكيل الجمهورية يلتمس رفض كل الدفوعات الشكلية التي قدمت من طرف هيئتي دفاع أويحيى وسلال.



* وكيل الجمهورية: المادة 177 من الدستور التي تؤسس محكمة عليا للدولة المختصة في محاكمة الرئيس والوزير، لا يمكن الاعتماد عليها في وجود نصوص قانونية سارية المفعول وهي 213 من الدستور.

* محامي المتهم فارس سلال يطالب ببطلان إجراءات المتابعة ضد موكله.

* دفاع أمين تيرة يطالب بأن يحاكم موكله في التهم المنسوبة له فقط.

* الدفاع يطالب باستبعاد تقرير الخبرة المنجز في الملف.



* دفاع سلال يطالب بتطبيق الدستور والإفراج عنه ومحاكمته في المحكمة العليا وتطبيق الإجراءات اللازمة.

* هيئة الدفاع عن أويحيى تطلب باحترام الدستور وتطبيق المادة 77 في نص دستور 1996، الذي أقر بإنشاء محكمة مجلس دولة لمتابعة المسؤولين السامين.



* باشر مجلس قضاء الجزائر، بالعاصمة، اعادة محاكمة المتورطين في الملف تركيب السيارات والتي يتابع فيها الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بالإضافة إلى وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب.

كما سيتم محاكمة في نفس القضية رجل الأعمال علي حداد وكذلك صاحب مجمع معزوز أحمد معزوز وصاحب مجمع ايفال محمد بايري ورجل الأعمال عرباوي حسان، بعد أن وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في مجال إبرام صفقات عمومية وتبييض الأموال، بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية.