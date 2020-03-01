دعا رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتور بقاط بركاني اليوم الأحد، إلى ضرورة خلق مؤسسة وطنية لليقظة الصحية لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا أهمية انتهاج كل وسائل الوقاية لتفادي الإصابة بهذا المرض الذي ستتراجع حدته وخطورته خلال فصلي الربيع الصيف.

وأبرز بقاط بركاني في برنامج "ضيف الصباح "للقناة الإذاعية الأولى، اليوم، أن استحداث المؤسسة الوطنية لليقظة الصحية التي تشمل جميع القطاعات سيمكن الجزائر من رصد خطورة وباء كورونا وغيرها من الأوبئة في العالم وتكريس المسؤوليات بوضع خارطة طريق لتجسيد مخططات تطبيقية تحدد كيفية الوقاية من هذا الفيروس وكذا التعاطي الإعلامي مع هذا المرض".

كما قال بركاني إنه "لا داعي لزرع الخوف والهلع في أوساط المواطنين، وأن الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا المرض هي مجرد أكاذيب واعتقادات شعبوية، ولهذا يجب التسريع في استحداث هذه المؤسسة التي ستخاطب الجزائريين وتوضح لهم بشكل دقيق كل المعلومات التي تتعلق بفيروس كورونا".

وأوضح بركاني أن فيروس كورونا، الذي بلغ ذروة انتشاره سواء في الصين والدول المجاورة وفي شمال إيطاليا وكذا فرنسا التي أعلن بها عن 100 حالة، هو مجرد نوع من أنواع الأنفلونزا، مصدره حيواني مجهول وغريب، ويعد أقل خطورة من الأنفلونزا الموسمية، وتكمن الخطورة في أنه ينتشر في الرئتين ويحدث صعوبات في التنفس وهذا يحدث في 2 بالمائة في الحالات.

وأضاف رئيس عمادة الأطباء، انه لتفادي الإصابة بهذا الفيروس الذي ستنقص حدته في فصلي الربيع والصيف، يجب انتهاج كل أساليب الوقاية بغسل اليدين عدة مرات في اليوم واتخاذ الاحتياطات أثناء السعال وغيرها مبرزا "أن الكمامات مخصصة للمصابين بهذا المرض وليس لتفادي الإصابة به".