كشفت مديرية التربية لشرق ولاية الجزائر، اليوم الأحد، عن تاريخ إجراء اختبار التربية البدنية الخاص بالمترشحين لشهادة بكالوريا دورة 2020 .

وأوضحت المديرية في بيان لها على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "ليكن في علم جميع المترشحين الأحرار لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2020 أن اختبار التربية البدنية والرياضية يجرى ابتداء من يوم السبت 21 مارس 2020 بالمراكز الموجودة في الجدول الأتي:

ويمكنكم سحب استدعاءاتكم باستخدام اسم وكلمة السر من الموقع الالكتروني التالي: www.de-alger-est.com

وذلك ابتداء من يوم الخميس 05 مارس 2020