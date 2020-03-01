مع الارتفاع المتزايد لأسعارها حول العالم، للوقاية من فيروس "كورونا"، كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، عن خرافة متعلقة بالكمامات الطبية.

وأكدت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه "لا يُنصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، ويُنصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مُشتبه في إصابته بعدوى (كوفيد-19)".

كما أشارت إلى "ضرورة ارتداء الكمامة عند السعال أو العطس"، مؤكدة أن "الكمامة فعالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمُطهر كحولي".