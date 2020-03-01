أشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان يستعد لخوض المباراة التاسعة له على مستوى مباريات الكلاسيكو، حيث نجح زيدان في الفوز بثلاث مباريات على حساب برشلونة، وتعادل بثلاث مباريات أخرى، بينما خسر مباراتان على ارض ملعبه في السانتياغو بيرنابيو، حيث خسر في موسم 2016 – 2017 بنتيجة 3 – 2، بينما خسر في موسم 2017 – 2018 بنتيجة 3- 0.

بينما يخوض المدير الفني الاسباني لنادي برشلونة كيكي سيتيين مباراته الأولى على مستوى الكلاسيكو منذ استلامه مهام تدريب البلوغرانا كبديل لارنستو فالفيردي.