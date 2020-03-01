ترتقب شركة إسمنت الجزائر لبني صاف بعين تموشنت التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا"، تصدير خلال العام الجاري زهاء 45 ألف طن من مادة "الكلينكر" نحو بعض الدول الإفريقية، حسبما أفادت به اليوم الأحد بوهران المكلفة بالإعلام والتسويق لهذه الشركة.

وذكرت دقموس فاطمة الزهراء، لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش فعاليات الصالون الدولي الثاني للاستثمار في العقار والبناء والأشغال العمومية "وهران للاستثمار والتصدير 2020"، المنظم من 26 فيفري إلى 2 مارس، أن شركة إسمنت الجزائر لبني صاف ترتقب تصدير خلال العام الجاري أكثر من 45 ألف طن من مادة "الكلينكر" نحو مختلف الدول الإفريقية عبر ميناء الغزوات (تلمسان).

وأضافت أن "هناك طلبات تتواجد قيد الدراسة لتصدير خلال العام الجاري إجمالي الكمية المذكورة من مادة الكلينكر إلى بعض الدول الإفريقية، على غرار غانا وغينيا وموريتانيا انطلاقا من ميناء الغزوات"، مشيرة إلى أنه "تم تصدير خلال العام المنصرم 9 ألاف طن من نفس المنتوج نحو غينيا والسنغال مرورا عبر ذات الميناء".

وأضافت أنه "بعد تلبية طلب السوق الوطنية بمادة الإسمنت الرمادي، خصوصا بالجهة الغربية للوطن، تعمل شركة إسمنت الجزائر لبني صاف على رفع التحدي والتوجه نحو التصدير وجهة الأسواق الإفريقية كمرحلة أولى ثم إلى الأسواق الأوروبية وغيرها في مرحلة أخرى".

وتتكفل ذات الشركة بتموين مختلف المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات البناء بالجهة الغربية للوطن على غرار عين تموشنت ووهران وسيدي بلعباس والجزائر العاصمة بمادة الإسمنت الرمادي، حيث يتم تسويق يوميا ما بين 4500 طن و5500 طن.

ويتراوح الإنتاج السنوي لذات الشركة، التي تشغل حوالي 430 عاملا، ما بين 1 مليون طن و1.2 مليون طن من مادة الإسمنت الرمادي و1 مليون طن من مادة الكلينكر.