تتوجه الأنظار الليلة إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، الذي سيستضيف مباراة قمّة الأسبوع الـ26 من الدوري الاسباني، كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.

نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي يُعتبر الهداف التاريخي للكلاسيو، برصيد 26 هدفا، وعلى ملعب سانتياغو بيرنابيو بالتحديد، استطاع ميسي أن يسجل 19 هدفا، حقق فيها فريقه 10 انتصارات و3 تعادلات وخسر 6 مرات.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن مهاجم نادي ريال مدريد كريم بن زيمة فشل في التسجيل في مرمى نادي برشلونة منذ خوضه مواجهة كاس ملك اسبانيا عام 2017، أي منذ 5 سنوات.

حيث غاب بن زيمة عن التسجيل في جميع مباريات برشلونة منذ تلك المباراة، والتي وصلت إلى 7 مواجهات، وهو الذي سجل تسعة أهداف في 29 مباراة خاضها أمام الفريق الكتالوني.

علماً أن بن زيمة نجح في تسجيل 13 هدف في 25 مباراة من مباريات الموسم الحالي، على أن يخوض مباراة الجولة الـ 26 على ارض ملعبه في السانتياغو بيرنابيو.

ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.