صرح اليوم الأحد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالسكن والعمران نصال يحي أن الأوعية العقارية المسترجعة الناجمة عن ترحيل قاطني الأحياء القصديرية والبناء الهش بالعاصمة سيتم تحويلها لإنجاز برامج صيغة السكن الترقوي المدعم .

وفي رده على سؤال يتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي بالعاصمة، أكد نصال وجود أزيد من 3.600 سكن تنتظر التوزيع من بين حصة إجمالية قدرت بـ 6.010 سكن، كان قد تم توزيع 2.400 سكن منها على 18 بلدية خلال الأشهر الماضية.

وحسب نفس المسؤول فإنه يرتقب الشروع في توزيع هذه السكنات قبل شهر رمضان المبارك، مع منح الأولوية لقاطني البناءات الهشة ذات الخانة الحمراء والأقبية والأسطح والبنايات الضيقة.

ودعا المتحدث رؤساء البلديات إلى الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين قبل شهر رمضان المقبل.

وتتوجه الولاية وفق نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، نحو إعادة إسكان هذه الفئة من طالبي السكن الاجتماعي بالموازاة مع استكمال عمليات ترحيل قاطني الأحياء القصديرية قصد استرجاع الأوعية العقارية والاستفادة منها في انجاز برامج الترقوي المدعم.

وحسب نصال، فإنه ومنذ 14 جوان 2014 قامت ولاية الجزائر بإعادة إسكان نحو 123 ألف طالب للسكن خصصت اغلبها لترحيل قاطني البيوت القصديرية.