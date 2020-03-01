أكد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة اليوم الأحد، بأن رياحا قوية تكون أحيانا في شكل عواصف ستهب يوم غد الإثنين على غرب ووسط البلاد.

وأوضح ذات المصدر أن رياحا من غربية إلى جنوبية غربية، ستهب على ولايات تلمسان وعين تيموشنت وهران و مستغانم و الشلف و تيبازة والبليدة والجزائر وبومرداس، وذلك من الساعة السادسة صباحا (06:00 سا) إلى غاية الساعة التاسعة مساء (21:00 سا).

وخلصت ذات النشرية إلى أن سرعة الرياح ستبلغ من 60 إلى 70 كلم في الساعة مع عواصف قد تصل أو تتعدى 80 كلم في الساعة.