أكد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة اليوم الأحد، بان رياحا قوية تكون أحيانا في شكل عواصف ستهب يوم غد الاثنين على غرب و وسط الوطن.

و أوضح ذات المصدر أن رياحا من غربية الى جنوبية غربية، ستهب على ولايات تلمسان و عين تيموشنت و وهران و مستغانم و الشلف و تيبازة و البليدة و الجزائر و بومرداس، و ذلك من الساعة السادسة صباحا (06:00 سا) إلى غاية الساعة التاسعة مساء (21:00 سا).

و خلصت ذات النشرية إلى أن سرعة الرياح ستبلغ من 60 إلى 70 كلم في الساعة مع عواصف قد تصل أو تتعدى 80 كلم في الساعة.