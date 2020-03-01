رياح قوية غدا على غرب و وسط الوطن

أخبار الوطن
1 مارس 2020 () - واج/س.أ
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أكد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة اليوم الأحد، بان رياحا قوية تكون أحيانا في شكل عواصف ستهب يوم غد الاثنين على غرب و وسط الوطن.

و أوضح ذات المصدر أن رياحا من غربية الى جنوبية غربية، ستهب على ولايات تلمسان و عين تيموشنت و وهران و مستغانم و الشلف و تيبازة و البليدة و الجزائر و بومرداس، و ذلك من الساعة السادسة صباحا (06:00 سا) إلى غاية الساعة التاسعة مساء (21:00 سا).

و خلصت ذات النشرية إلى أن سرعة الرياح ستبلغ من 60 إلى 70 كلم في الساعة مع عواصف قد تصل أو تتعدى 80 كلم في الساعة.

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