لقي 2599 شخصا مصرعهم وأصيب 11859 آخرون بجروح في 7108 حادث مروري سجل خلال سنة 2019 عبر مختلف مناطق الوطن، كما أكده اليوم الأحد بالجزائر العاصمة مدير الوحدات المشكلة للأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، العقيد مولود قماط.

وأوضح العقيد قماط، في ندوة صحفية، أنه تم تسجيل انخفاضا في عدد حوادث المرور خلال 2019 مقارنة مع 2018 بنسبة 15.81 بالمئة و بنسبة 1 بالمئة في عدد القتلى و 18.90 بالمئة في عدد الجرحى.

وأرجع المسؤول ذاته هذا الانخفاض في عدد الحوادث المرورية إلى الجهود المبذولة من طرف وحدات القيادة الدرك الوطني "التي جعلت ميدان أمن الطرقات ضمن أولوياتها حيث تعمل على تأمين ما يقارب 85 بالمئة من الطرقات و على التكييف الدائم لتشكيلاتها الميدانية وعلى الاستغلال الأمثل للوسائل التقنية والجوية من اجل تحقيق تغطية أفضل للطرقات".

وتم في هذا الإطار "دعم هذه الأعمال الوقائية بجملة من الإجراءات التكميلية من بينها الخبرات التقنية والدراسات العلمية وتكوين الأفراد المتخصصين وكذا تعزيز نشاطات التحسيس والتوعية والاتصال المباشر اليومي في الميدان وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي وفي المؤسسات التربوية".4.52بالمئة، مؤكدا بان العنصر البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بنسبة 92.90 بالمئة.

وبخصوص الإجراءات المتخذة للحد من حوادث المرور التي يتسبب فيها سائقو الشاحنات والحافلات، أعلن العقيد قماط بأنه سيتم "قريبا" مراجعة وتحيين المرسوم التنفيذي لـ2016 من اجل اتخاذ إجراءات ردعية و أكثر صرامة للحد من حوادث المرور.