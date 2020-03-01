شهد الأسبوع السادس عشر من دوري نجوم قطر لكرة القدم استمرار المنافسة بين الأندية كافة على تحقيق الأهداف والتطلعات سواء فرق المقدمة أو وسط الترتيب أو آخر الترتيب، كما تتواصل المنافسة بين عدد من اللاعبين على الدخول في قائمة الهدافين، وفي مقدمتهم اللاعبين الجزائريين.

ويتصدر المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح ترتيب الهدافين بمجموع 12 هدافا رفقة زميله في السد القطري أكرم عفيف، ويأتي خلفهما في المركز الثالث النجم الجزائري ومهاجم نادي الريان ياسين براهيمي برصيد (11 هدفا)، بعدما أحرز هدف فريقه أمام الأهلي من ركلة جزاء.

وفي المركزين الرابع والخامس وبنفس الرصيد (10 أهداف) يأتي الجزائريان: سفيان هني لاعب الغرافة، ومحمد بن يطو مهاجم الوكرة بمجموع 8 أهداف.

كما يتساوى كل من: حمدي الحرباوي مهاجم العربي، وأحمد علاء لاعب الغرافة في عدد أهدافهما ولكل منهما (8 أهداف).

وهناك 6 لاعبين لدى كل منهم (7 أهداف)، وهم: حسن الهيدوس نجم السد وكابتن منتخبنا الوطني، وأبيل ماثيوس لاعب الأهلي، وتياغو بيزارا مهاجم الخور والذي سجل هدفي فريقه في شباك نادي قطر خلال هذا الأسبوع، ورامين رضائيان لاعب الشحانية، ومحمد مونتاري مهاجم الدحيل، و ميشيل لاسوغا لاعب العربي.