يقوم كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي مانليو دي ستيفانو، ابتداء من اليوم الأحد في زيارة عمل إلى الجزائر في إطار تطوير العلاقات الثنائية، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وخلال هذه الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام، سيحظى كاتب الدولة الإيطالي باستقبال من طرف مسؤولين سامين بوزارة الشؤون الخارجية وعلى مستوى العديد من الدوائر الوزارية الأخرى، منها الطاقة والمناجم والأشغال العمومية والنقل والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا على مستوى وزارة التجارة، حسبما أكد ذات المصدر.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار "تعزيز الشراكة الاقتصادية الجزائرية-الإيطالية وتحضير المواعيد الثنائية الكبيرة لا سيما الاجتماع الثنائي الرفيع المستوى الذي من المقرر أن يُعقد قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية"، حسبما أضاف البيان.