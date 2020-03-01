أحرز مانشستر سيتي لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بالفوز 2-1 على أستون فيلا في ملعب ويمبلي مساء اليوم الأحد.

وسيطر سيتي، الذي توج باللقب خمس مرات في آخر سبعة مواسم، على المباراة وتقدم 2-صفر بعد مرور 30 دقيقة عن طريق سيرجيو أغويرو ورودري.



لكن المدافع جون ستونز ارتكب خطأ سمح لمنافسه أنور الغازي بإرسال كرة عرضية قابلها مبوانا ساماتا بضربة رأس ليقلص الفارق لأستون فيلا قبل الاستراحة ويعيد الأمل لناديه في تحقيق انتفاضة.



ولم يكن الشوط الثاني بنفس إثارة الشوط الأول وصنع الفريقان القليل من الفرص قبل أن يتألق كلاوديو برافو حارس سيتي وينقذ ضربة رأس من بيورن إنفلز قبل دقائق من النهاية.