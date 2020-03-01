إنتزع ريال مدريد صدارة الليغا عقب الفوز على نظيره برشلونة في الكلاسيكو، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب " سانتياغو برنابيو " في الجولة الـ26 من الليغا، ليرفع ريال مدريد رصيده الى 56 نقطة في الصدارة ، في حين تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 55 في المركز الثاني.

وتبادل الفريقان السيطرة خلال الشوط الأول، وكانت أخطر الفرص من نصيب برشلونة، غير أن حارس النادي الملكي تيبو كورتوا تصدى ببراعة لكل المحاولات.

ودخل ريال مدريد الشوط الثاني بقوة واستحوذ على الكرة وخلق العديد من الفرص كللت بهدفين من توقيع البرازيلي فينيسيوس في الدقيقة الـ71 والبديل ماريانو دياز الذي أحرز هدفه بعد لحظات من دخوله في الوقت بدلا من الضائع.

وارتقى ريال مدريد إلى الصدارة برصيد 56 نقطة متقدما بنقطة عن برشلونة، وبات قادرا على الدفاع عن حظوظه في التتويج بلقب الليغا التي تعتبر أبرز أهداف الفريق خلال هذا الموسم.