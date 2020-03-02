تراجع في عدد الإصابات في الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الإثنين أنها رصدت 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد يوم الأحد وذلك بانخفاض حاد عن يوم السبت الذي سجل 573 حالة إصابة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالبر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80026 حالة.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2912 بنهاية الأحد بزيادة 42 حالة عن اليوم السابق. ووقعت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، منها 32 حالة بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وجدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم وصل إلى 89073، في حين بلغ تعداد الوفيات 3048، وتعافى من المرض 45095.

ارتفاع عدد الإصابات في كوريا الجنوبية

كشف ذ مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في البلاد، ارتفع إلى 4212 حالة حتى منتصف ليلة أمس و 22 حالة وفاة .

وأوضح المركز أن كوريا الجنوبية سجلت أمس 476 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مضيفا أن 445 حالة منها تم تسجيلها في دايغو وكيونغ- بوك (إقليم كيونغ سانغ الشمالي) . وأضاف أن عدد المصابين في دايغو وكيونغبوك بلغ 3705 حالة منها 3081 حالة في دايغو وحدها فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 22 حالة، بعد إضافة 4 حالات أمس بينما تماثل للشفاء 31 شخصا .

وأمام تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية بوتيرة سريعة، أعلنت عدد من الدول حظر دخول المواطنين الكوريين إلى بلدانها وأوضحت وزارة الخارجية الكورية أن عدد الدول التي تمنع دخول القادمين من كوريا الجنوبية أو عززت إجراءات الحجر الصحي عليهم بلغ 78 دولة حتى الساعة الخامسة من فجر أمس الأحد.

فنلندا تسجل سادس إصابة

سجلت فنلندا سادس حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أمس الأحد بعد أن شخصت ثلاث حالات إصابة جديدة.

وذكر المعهد الفنلندي للصحة والرعاية أن حالتين (طفل وشخص متقاعد)، كانا على اتصال عن قرب مع امرأة شُخّصت إصابتها بالفيروس يوم الجمعة الماضي بعد زيارة إلى شمالي إيطاليا. وعُزل الأشخاص الثلاثة، كما فُرض الحجر الصحي على نحو 130 شخصًا في منطقة هلسنكي ممن كانوا على اتصال بالطفل.

83 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد19" في إسبانيا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إسبانيا إلى 83 حالة إصابة بالفيروس بعد إعلان السلطات الصحية عشية أمس الأحد عن حالات إصابة جديدة بعدة مناطق من البلاد.

وكانت حصيلة سابقة أعلنت عنها وزارة الصحة الإسبانية صباح أمس قد حددت عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في 73 حالة إصابة موزعة على مختلف مناطق وجهات البلاد .

ومن بين الحالات التي تم التأكد من إصابتها بالفيروس بعد إجراء الفحوصات الطبية الضرورية هناك 15 حالة إصابة بمدريد و15 حالة في فالنسيا بالإضافة إلى 12 بكتالونيا و 12 بالأندلس و 9 حالات ببلاد الباسك و7 بأرخبيل الكناري و 4 بإيسرامادورا و3 بكاستييا وليون و 2 بجزر البليار إلى جانب حالة إصابة مؤكدة واحدة بكل من أستورياس وكانتابريا وكاستييا لامانتشا .

وكان فيرناندو سيمون مدير مركز تنسيق الطوارئ بوزارة الصحة قد أكد صباح اليوم الإثنينأن " 90 في المائة من المرضى أصيبوا بالفيروس في بؤر انتشار الوباء في حين لم يتم بعد التأكد من مصدر العدوى لدى تسعة أشخاص آخرين " وأوضح أن السلطات الصحية الإسبانية كثفت من أبحاثها من أجل التعرف على مصدر العدوى لدى المصابين بهذا الفيروس الذين لم يسبق لهم أن سافروا إلى بؤر انتشار الوباء أو كانوا على تواصل مع الأشخاص المصابين خاصة بمدن مالقة وماربيا بجهة الأندلس وكذا بتوريخون في جهة مدريد وببلاد الباسك .

وسجلت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا ببالما دي مايوركا ( جزر البليار ) لدى مواطن بريطاني وكذا حالة ثانية بجزر الكناري لدى مواطن ألماني كان في رحلة سياحية إلى الأرخبيل ( جزيرة لا غوميرا ) وأدخل إلى المستشفى للعلاج قبل أن يغادر إلى بلاده .

إيران: تسجيل 54 وفاة بفيروس كورنا

أعلنت طهران وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكانت والدة، محمد مير محمدي، العضو في مجلس تشخيص النظام، قد توفيت في أحد مستشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس. وهذه السيدة هي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه جراء الإصابة بالفيروس.

وكشف كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978. وقال جهانبور للتلفزيون الرسمي: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978، وعدد الوفيات 54"، داعيا المواطنين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنازل.

وكان سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني قال في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي يوم الأحد، إن بلاده ستشكل ما يقرب من 300 ألف فريق ابتداء من يوم الثلاثاء لإجراء فحص لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد من منزل إلى منزل.

وقال قيادي في الحرس الثوري الإيراني خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن الحرس خصص منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأثار انتشار المرض في إيران، قلقا متزايدا بين الإيرانيين، كما أثار مخاوف بعض الدول بخصوص قدرة السلطات في طهران على مواجهة المرض.

تسجيل ثاني وفاة بالولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حالتين بينها تعودان لزوجين سافرا إلى مصر مؤخرا.

وقالت إدارة الصحة العامة لمقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في بيان نشر اليوم، إنه تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة سانتا كلارا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات الجديدة في المقاطعة إلى سبع حالات.

وأضافت الإدارة، أن الإصابات الثلاث هي لامرأة مصابة بأمراض صحية مزمنة، ولزوجين سافرا مؤخرا إلى مصر، وكلاهما في المستشفى.

وأشارت إلى أن الزيادة في الحالات كانت غير متوقعة، مشددة على أنها تعمل على تحديد الأشخاص، الذين كانوا على اتصال بالمصابين للحد من انتشار الفيروس.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن عدد المصابين بالفيروس القاتل بلغ في الولايات المتحدة 87 إصابة، توفي منهم حالتان، وتزامنت الزيادة مع إعلان واشنطن تشديد الإجراءات لمنع انتشار الفيروس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه تقرر فحص المسافرين القادمين من دول تعاني من معدل مرتفع في انتشار الفيروس قبل ركوبهم الطائرات، ولدى وصولهم إلى الأراضي الأمريكية.

ارتفاع عدد المصابين في العراق

كشفت العراق، أمس الأحد، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 19 حالة.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان، إنها "شخصت ست حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، 2 منها في بغداد و 4 حالات في السليمانية (شمال)، وجميعهم كانوا في إيران مؤخرا"، مضيفة أن المصابين "يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة". ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في العراق إلى 19 حالة منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير الماضي.

وتشمل الحالات المصابة التي قدمت جميعا من إيران، 8 في بغداد، و5 في كركوك (شمال)، و4 في السليمانية (شمال)، وواحدة في بابل (جنوب)، وواحدة أخرى في النجف (جنوب) لطالب إيراني جرى ترحيله إلى بلده.

وقررت السلطات العراقية، الأربعاء الماضي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، وهي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية