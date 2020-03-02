أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر"سيال"، اليوم الإثنين، عن انقطاع الماء الشروب يوم غد الثلاثاء عبر بعض أحياء ثلاث بلديات في العاصمة، بسبب إصلاح قناة رئيسية للتوزيع في بوزريعة.

وجاء في بيان لمؤسسة "سيال" نشرته على موقعها في "الفايسبوك أنها ستشرع يوم غد الثلاثاء 3 مارس 2020 ابتداء من الساعة الثامنة ( 08:00) صباحًا إلى غاية الرابعة بعد الظهر( 16:00) ، في أشغال إصلاح قناة رئيسية للتوزيع، على مستوى خزان بوزريعة.

وأفاد نفس المصدر أن هذه الأشغال، ستتسبب في وقف عملية توزيع المياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية:

بلدية بوزريعة: بوحمام، بئر الزواف، بوسكول، لعمارة. بلدية بني مسوس: سيدي يوسف. بلدية الرايس حميدو: سيدي الكبير.

وأكدت "سيال" لزبائنها القاطنين في البلديات المتأثرة بهذه الأشغال، بأنّ خدمة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا في نفس اليوم بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر(16:00 )، كما أنها ستسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.

اعتذرت "سيال" من زبائنها عن الإزعاجات الناتجة عن هذه الأشغال، كما تضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.