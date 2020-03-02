نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في نشرية خاصة إلى تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية وزوابع رملية في عدة ولايات من الوطن.



وأوضحت ذات المصالح أن الولايات المعنية بالرياح والزوابع الرملية هي: البيض، الأغواط، الجلفة، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، غليزان ومعسكر.



وتمتد صلاحية النشرية من صباح اليوم إلى غاية منتصف الليل.



أما بالنسبة لولايات: تيزي وزو، بجاية وجيجل فستشهد تساقط أمطار بداية من الساعة الخامسة مساء إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.