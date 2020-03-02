في وقت تظهر معطيات مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية أن الرحلة "أ.ش 3061 " التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية والقادمة من العاصمة الصينية بكين ستحط الرحال بمطار هوري بومدين هذا المساء، قال الناطق الرسمي للشركة أن الرحلات نحو الصين لم تستأنف بعد.

معطيات مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية، تشير إلى أن الرحلة التي تحمل الرقم 3061 ستحط بمطار هواري بومدين على الساعة الثانية و20 دقيقة زوالا قادمة من العاصمة بكين، ما يشير إلى استئناف الرحلات من وإلى الصين بعد شهر من التعليق بسبب انتشار وباء كورونا.

تتبع رحلة بكين - الجزائر العاصمة >> من هنا

غير أن الناطق الرسمي للشركة، أمير أندلسي قال في تصريح لبعض المواقع الإخبارية أن قرار تعليق الرحلات لا يزال ساريا، فماذا حدث؟.