تعقد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، اجتماعا مع رؤساء الأندية المحترفة، يوم الإثنين المقبل، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، حسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي.

وسيتناول هذا الاجتماع الذي سيترأسه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، بحضور أعضاء المكتب الفدرالي للفاف وأعضاء من مديرية مراقبة التسيير والمالية نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بإجازات الأندية المحترفة 2020/ 2021 و إعادة النظر في مستوى تسيير الشركات الرياضية ذات أسهم.

وبخصوص المحور الثاني، سيعطي خبراء عن هذه الهيئة التوضيحات اللازمة بشأن عملية تطهير هذه الشركات الرياضة ذات أسهم، حسب بيان الهيئة الفدرالية الذي أوضح أنه سيتم عقب جلسة العمل هذه تسليم وثائق مختومة لرؤساء الأندية .