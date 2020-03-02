استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية جو كلارك الوزير الأول السابق المبعوث الخاص للوزير الأول الكندي جوستين ترودو، حسبما أورده التلفزيون العمومي الجزائري.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن المبعوث الكندي، نقل للرئيس تبون "تهاني الحكومة الكندية على انتخابه رئيسا للجمهورية وتمنى أن تؤيد الجزائر ترشح بلاده للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن".

وأثناء هذه المقابلة، يضيف ذات المصدر، تم التطرق أيضا إلى "ضرورة استغلال صفاء العلاقات التاريخية بين البلدين من أجل إرساء أسس تعاون مباشر متعدد المجالات من خلال إنشاء لجان قطاعية ثنائية تضمن الديناميكية الدائمة لهذا التعاون".