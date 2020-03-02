دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد مخبأين للإرهابيين وقبلتي تقليديتي الصنع، كما اكتشفت مفرزة أخرى مخبأ لبنادق الصيد وضبط كمية من الديناميت والفتيل الصاعق.

وأفاد اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار محاربة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 مارس 2020، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة وادي عيواج، بولاية المدية ، مخبأين (02) للجماعات الإرهابية وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع.



وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال دورية استطلاعية ببلدية عمورة بولاية الجلفة، مخبأ يحوي (10) بنادق صيد و(03) ماسورات لبنادق صيد، في حين ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، (4.560) كيلوغرام من مادة الديناميت و(27) مفجرا و(15) مترا من الفتيل الصاعق، بالإضافة إلى مولدين (02) كهربائيين و(03) مطارق ضغط وجهاز (01) للكشف عن المعادن. وبأدرار، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك مهربين (02) كانا على متن شاحنة مُحملة بـ(1600) لتر من الوقود و(19800) لتر من زيت المائدة الموجه للتهريب.



من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني، بسكيكدة، أربعة (04) أشخاص وضبطوا (245) قنطار من مادة التبغ وبندقية صيد، في حين ضبطوا شاحنة صغيرة مُحملة بـ(1092) وحدة من مختلف المشروبات بالوادي. كما تم توقيف (82) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وجانت وتبسة.