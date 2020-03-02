استمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، صباح اليوم الإثنين، إلى أقوال وزيري الصناعة والنقل السابقين محجوب بدة وعبد الغني زعلان، إضافة إلى والي بومرداس السابق نورية يمينة زرهوني ورجال الأعمال حسان لعرباوي ومعزوز أحمد وفارس سلال المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، حيث رفض المعنيون التهم الموجهة إليهم.

و في رده على أسئلة القاضي، خلال مجريات المحاكمة، رفض وزير الصناعة السابق محجوب بدة كافة التهم الموجهة إليه وقال أنه "وجد الوزارة في حالة كارثية وتعرضت لضغوطات بعد إقالتي لـ 13 إطارا، "كما نفى" منحه اعتمادات لمركبي السيارات " مشيرا إلى أن ملف المتعامل لعرباوي تم "دراسته قبل تعيينه في منصبه".

بدوره نفى المتعامل في مجال تركيب السيارات معزوز أحمد أن يكون منح مبلغ "39 مليارا لحملة الرئيس السابق" من أجل "الحصول على مزايا وتسهيلات، نافيا أن يكون المتهم فارس سلال (نجل الوزير الأول الأسبق) المتهم أيضا في هذه القضية "شريكا له" بل، كما قال، "زبون في شركته".

ونفى المتهم لعرباوي حسان من جهته تقديمه مبالغ مالية "من أجل الحصول على امتيازات وتسهيلات" من مصالح وزارة الصناعة خلال فترة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب مبرزا أنه يحوز على سجل تجاري في هذا المجال منذ 2013.

ولدى سماعه من طرف القاضي، نفى كذلك فارس سلال كافة التهم الموجهة متسائلا في نفس الإطار عن "أسباب اتهامه بالتحريض".

ولدى الاستماع إلى أقواله، قال وزير النقل والأشغال العمومية السابق, عبد الغني زعلان، أنه تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة "من طرف مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة"، مضيفا أنه التحق بمقر المداومة "يوم 5 مارس 2019" ودامت مهمته "إلى غاية 11 مارس وهو تاريخ عدول بوتفليقة عن ترشحه".

ونفى المتهم مشاركته في أي تمويل خفي للحملة الانتخابية، غير أنه أكد اطلاعه على قائمة المساهمين بتمويل الحملة .وأضاف بالقول "لم أقم بفتح أي حساب ولم أمض على أي صك ولم يكن لدي أي اتصال بأي أحد من المساهمين، وكل الإسهامات المالية توقفت كليا بعد الأسبوع الأول من انطلاق الحراك الشعبي".

كما استمع القاضي، إلى نورية يمينة زرهوني, الوالي السابق لبومرداس، التي رفضت التهم الموجهة إليها والمتعلقة بمنح قطع أراضي وامتيازات غير مبررة كما نفت إبرامها أي صفقات مخالفة للتشريع، مؤكدة أنه لدى توليها المسؤولية "كانت على مستوى الولاية حوالي 3 آلاف ملف استثمار تنتظر المعالجة ونظرا للصعوبات والعراقيل كان لابد من تسريع الأمور"، مرجعة الخروقات التي وقعت إلى "عدم كفاءة" الإطارات المكلفة بمعالجة هذه الملفات.

ورفع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء اليوم الاثنين، جلسة اليوم الثاني من المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، وأعلن عن استئنافها غدا الثلاثاء.

وعرف اليوم الأول من أطوار هذه المحاكمة أمس الأحد الاستماع إلى أقوال الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.