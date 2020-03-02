تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تونس، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم الاثنين.

وأكد نفس المصدر خلال ندوة صحفية عاجلة بمقر وزارة الصحة، أن المريض تونسي الجنسية يبلغ من العمر 40 سنة، قدم من إيطاليا عبر الباخرة وتم تسجيل أعراض ارتفاع الحرارة لديه، وبعد القيام بالتحاليل اللازمة تأكد إصابته بالفيروس.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.