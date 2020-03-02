تمكنت مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي خطير في ولاية سيدي بلعباس.

و جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني " في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور، ولاية سيدي بلعباس، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 02 مارس 2020، على إرهابي خطير واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة بالإضافة إلى حزام ناسف ومنظار ميدان، فيما لا تزال عملية تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه جارية".

و أضاف البيان : "خلال هذه العملية التي لا تزال متواصلة، تم تسجيل استشهاد الجندي المتعاقد مرداسي موسى في ساحة الميدان، وعلى إثر هذا المصاب، يتقدم السيد اللواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه".