أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، أن المباراة النهائية لمنافسة أوروبا ليغ لسنة 2022 ستقام بالعاصمة المجرية بودابست.

وأكد "يويفا" أن ملعب "بوشكاش أرينا"، الذي افتتح في نوفمبر الماضي، سيكون مسرحا لأحداث المباراة النهائية للمسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية بعد رابطة الأبطال، وذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية بالعاصمة الهولندية أمستردام.

ومعلوم أن "بوشكاش أرينا" سيكون الملعب الوحيد الجديد الذي يستضيف مباريات في كأس أوروبا للأمم, المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة و12 دولة.

وكشف "يويفا" أيضا عن الملعبين اللذين ستقام عليهما المباراة النهائية لرابطة أبطال أوروبا للسيدات في نسختي 2022 (تورينو - إيطاليا) و 2023 (ايندهوفن - هولندا).

ولفت الاتحاد القاري إلى أن العاصمة الفنلندية هلسنكي ستستقبل مباراة كأس السوبر الأوروبية في عام 2022، وكازان الروسية في 2023.

وقد تم اختيار مدينة غدانسك البولندية لاستضافة نهائي "يوروبا ليغ" لهذا الموسم، في حين اختير ملعب "رامون سانشيس بيخوان" الخاص بنادي إشبيلية الاسباني في سبتمبر الماضي لاستضافة نهائي 2021.

من جهة أخرى، ستسحب قرعة كأس الأمم الأوروبية 2020، يوم غد الثلاثاء.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن أن ملاعب سان بطرسبورغ في روسيا و"أليانز أرينا" في ميونيخ الألمانية و"ويمبلي"

في لندن ستستضيف نهائي رابطة أبطال أوروبا أعوام 2021 و2022 و2023 على التوالي، علما أن نهائي العام الحالي سيقام في اسطنبول.