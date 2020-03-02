أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الإثنين، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إعفاءه من مهامه.

يأتي ذلك، بعد حملة انتقادات وجهتها أطراف ليبية للمبعوث الأممي بسبب مواقفه من عملية الحوار الليبي والمسارات الثلاثة التي أعلن بدء العمل فيها بعد قمة برلين.