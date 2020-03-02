أفادت معلومات " الخبر " ، أنه تم اليوم تسجيل 8 حالات جديدة ، مشبوه إصابتها بأعراض فيروس كورنا، و أن هذه الحالات هي تتعلق بطلبات عن جامعة سعد دحلب.

و أوضح مدير الصحة احمد عجيمي لـ " الخبر "، ان الحالات المشبوهة، تم وضعها تحت المراقبة الصحية، من باب الاحتياط و توسعة للتحقيقات الإجرائية، بعد تأكيد إصابة طالبة جامعية و والدتها بأعراض فيروس كورونا، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية النهائية، و أن المشتبه فيهن، كن على اتصال مع المريضة، و أن الطالبات حالتهن مستقرة، و لا تدعو مبدئيا للخوف، مطمئنا في السياق عدم الارتباك، خاصة و أن الحالات المشبوهة، هي تلك التي لها علاقة احتكاك مباشر مع الحالات المرضية فقط.