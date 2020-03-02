يجرى "الداربي" العاصمي بين نادي بارادو واتحاد الجزائر، برسم الجولة 21 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، يوم السبت 7 مارس بملعب 5 جويلية ابتداء من (16:00) بدلا عن ملعب عمر حمادي، حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة اليوم الاثنين على موقعها.

وأفادت الرابطة في بيانها أن "بارادو اعتاد على استقبال منافسيه بملعب عمر حمادي (بولوغين سابقا)، لكن هذه المنشأة يسيرها فريق اتحاد الجزائر".

وفي آخر مباراة له في البطولة، عاد "الباك" بفوز خارج الديار امام اولمبي الشلف (1-0)، في حين تلقى الاتحاد خسارة على يد مضيفه شبيبة الساورة بنفس النتيجة، علما أن تشكيلة "سوسطارة" لم تنل سوى نقطة واحدة في خمس مباريات منذ بداية مرحلة الإياب.

ويتقاسم الناديان المرتبة العاشرة برصيد 25 نقطة لكل منهما ولكن بارادو تنقصه مباراة متأخرة أمام مولودية الجزائر.

وتعرف الجولة 21 تنقلا صعبا للمتصدر، شباب بلوزداد إلى الشلف لملاقاة الأولمبي المحلي، في حين يشد ملاحقه مولودية الجزائر, الرحال إلى الهضاب العليا لمواجهة أهلي برج بوعريريج.