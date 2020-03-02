كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن برنامج لقاءات ذهاب الدور ربع نهائي كأس الجزائر، والتي تتصدرها قمة "الهضاب العليا" بين أهلي برج بوعريريج ووفاق سطيف.

وسيتم التعرف على المتأهلين الأخيرين إلى ربع النهائي, يوم غد الثلاثاء، بعد إجراء المباراتين المتأخرتين للدور ثمن النهائي واللتين ستجمعان: ترجي قالمة-نادي بارادو وجمعية وهران- اولمبي الشلف.

وتجرى مباريات إياب الدور ربع النهائي يوم السبت 21 مارس.

برنامج ربع النهائي (ذهاب):

الثلاثاء 10 مارس:

اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك (15:00)

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف (16:00)

الأربعاء 11 مارس:

اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة (16:00)

المتأهل بين ترجي قالمة-نادي بارادو / المتأهل بين جمعية وهران - أولمبي الشلف (16:00).