عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم فرق شباب بلوزداد، اتحاد الجزائر وجمعية الشف (الرابطة الأولى) بلقاء واحد دون جمهور، حسبما أفادت به الهيئة المسيرة للبطولة المحترفة على موقعها الرسمي اليوم الإثنين.

ونفس العقوبة، سُلطت أيضا على ناديين من الرابطة الثانية لكرة القدم وهما: شبيبة بجاية وآمل بوسعادة. وعوقب هذا الأخير بسبب "رمي المقذوفات على الميدان واجتياح الجمهور الملعب عند انتهاء اللقاء".

وغرّمت لجنة الانضباط أيضا، 11 ناديا بـ100.000 دينار، جراء "غياب لافتة الرابطة الوطنية لكرة القدم على أرضية الميدان".

وبالنسبة للعقوبات التي طالت اللاعبين، عوقب وسط ميدان شباب بلوزداد، عادل جرار بالإيقاف أربع مباريات، واحدة غير نافذة. وسيعوض "الشباب" كل مصاريف الأضرار التي لحقت بملعب بسكرة.

وتم معاقبة اللاعب محمد بختاوي (مولودية سعيدة) بالإيقاف، أربع مقابلات ودفع غرامة مالية بـ40.000 دينار جراء " تصرف غير رياضي اتجاه رسمي".

كما عوقب سليمان علالي ( شبيبة بجاية) ومحمد كرواني (اتحاد الحراش) بالإيقاف لثلاث مقابلات، واحدة مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بـ30.000 دينار.

وسلطت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف لمباراتين (المنع من دخول الملعب وقاعة تغيير الملابس)، على المدير الرياضي لشباب قسنطينة ( الرابطة 1)، نصر الدين مجودي، بسبب سلوك سيئ اتجاه رسميين).