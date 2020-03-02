اتفقت إدارة نادي اتحاد الجزائر (الرابطة الأولى لكرة القدم)، مع منير زغدود لتدريب الفريق الأول خلفا لبلال دزيري المتسقيل من منصبه، حسبما أفادت اليوم الإثنين المكلفة بالاتصال لدى مجمع "سيربور"، المساهم الرئيسي في النادي العاصمي.

وأوضحت رندة لعمارة : "أجرى الرئيس المدير العام لمجمع "سيربور"، جلول عاشور، محادثات مطولة مع منير زغدود، الذي منح موافقته للإشراف على العارضة الفنية لاتحاد الجزائر إلى غاية نهاية الموسم الجاري".

وكان بلال دزيري قد أعلن عن استقالته عقب خسارة اتحاد الجزائر في "الداربي" العاصمي أمام مولودية الجزائر (0-1) لحساب الجولة 19 لبطولة الرابطة الأولى، بعد ثمانية أشهر من العمل مع النادي الأحمر والأسود.

وسبق لدزيري الاستقالة من منصبه على خلفية الخسارة أمام جمعية وهران (0-1) في منافسة الكأس، قبل أن يعدل عن قراره، بسبب تدخل جلول عاشور الرئيس المدير العام لـ"سيربور"

يذكر أن المدرب الجديد لاتحاد الجزائر هو لاعب سابق في النادي، وسبق له و عمل ضمن العارضة الفنية لتشكيلة "سوسطارة"، كما قاد بعض الفرق من الرابطة الثانية، على غرار دفاع تاجنانت، شببية بجاية ورائد القبة.

ويحتل الاتحاد حاليا المرتبة العاشرة في الرابطة الأولى، رفقة الجار نادي بارادو، برصيد 25 نقطة، بعد مرور 20 جولة.

وسيواجه الاتحاد تشكيلة بارادو لحساب الجولة 21 يوم السبت 7 مارس بملعب 5 جويلية بالعاصمة (16:00).