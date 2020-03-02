انتشلت مساء اليوم الحماية المدنية لبلدية مازونة في غليزان جثة الشاب التلميذ كريديمي صلاح الدين المتمدرس بالسنة الثانية ثانوي تسيير واقتصاد بثانوية سيدي عدة،بعد سقوطه ببئر عمقه 54 مترا،وبه 15 مترا ماء بدوار سيدي بلمهل ببلدية مازونة.

وكشفت مصادر "الخبر"أن الضحية بعد خروجه من الدراسة واجتيازه الاختبار الصباحي توجه إلى بيته ليرعى بقطعان الأغنام،حتى سقط خروفا ببئر غير مغطى،فحاول الشاب الولوج إلى البئر بغية إنقاذ الخروف،فربط نفسه بحبل وتدلى بداخل البئر رفقة زميل له،لكنه عجز عن الصعود وغرق،فاتصل الأهالي برجال الحماية المدينة التي اتصلت هي الأخرى بغطاسين من عاصمة الولاية الذين وُفقوا في انتشال الضحية وحمله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى.