يأمل سرجيو راموس قائد ريال مدريد في استئناف إدارة ناديه ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام مانشستر سيتي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل المشاركة في مباراة الإياب.

وكان راموس قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الذهاب الأربعاء الماضي، والتي خسر فيها الفريق"الملكي" 1-2، عندما أعاق مهاجم السيتي البرازيلي غابرييل خيسوس المنفرد بالحارس تيبو كورتوا.

ولم تتقدم إدارة المرينغي حتى الآن باستئناف أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الذي لم يعلن حتى هذه اللحظة عن عقوبات مباريات الذهاب.

وأبدى راموس عن رغبته في المشاركة في مباراة الإياب بإنجلترا، وقال:"التلامس كان خفيفا للغاية مع خيسوس، والمخالفة تحتمل الشك".