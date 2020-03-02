عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سفير الجزائر في اليونان نور الدين بغداد دايج مديرا لديوان الرئاسة خلفا لنور الدين عيادي.

وظهر مدير ديوان الرئاسة الجديد نور الدين دايج اليوم خلال استقبال الرئيس تبون للمبعوث الخاص لالوزير الأول الكندي جوزيف كلارك بمقر رئاسة الجمهورية.

وقضى عيادي أكثر من شهرين في هذا المنصب حيث كان قد عين في هذا المنصب في 21 ديسمبر الماضي ، شغل قبل ذلك و منذ ابريل الماضي منصب امين عام للرئاسة خلفا لحبة العقبي حينها.

وفي السياق أجرى الرئيس تبون تغييرات في السلك الدبلوماسي شملت حتى الآن تعيين العربي لطرش كمدير عام لقسم التشريفات بوزارة الخارجبة ، والسفير بوزيان في منصب مدير عام للبلدان العربية ، والسفير منادي في منصب مدير عام قسم افريقيا ، كما تم تعيين الدبلوماسي قناد كسفير جديد للجزائر في بكين ومحمد بن صبري سفيرا جديدا في طوكيو ولامين عباس في ليما بالبيرو، والدبلوماسي حكيم ميهوبي سفيرا للجزائر في لواندا الأنغولية، ومحمد عالم كقنصل عام في جدة السعودية ، ومست التغييرات قنصليات جزائرية في فرنسا حيث عين الدبلوماسي ناصر زهار كقنصل في ليون والسفير عماد سلاطنية كقنصل في نانتير .