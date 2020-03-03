أفادت صحيفة Global Times، بأن فريقا من الأطباء الصينيين أجرى أول عملية زرع رئة في العالم لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة، عن جراح شارك في العملية، أنها أجريت في مستشفى أوسي بمقاطعة جيانغسو يوم 29 فبراير الماضي، واستمرت 5 ساعات متواصلة بإشراف شن جينغيو الخبير المشهور في مجال زراعة الرئة.

وأجريت العملية لمريض عمره 59 عاما، تم اكتشاف إصابته بالفيروس المميت في 26 فبراير وخضع لعلاج مكثف ثبت بعده شفاؤه من المرض لكن بعد ذلك تبين أن الفيروس أصاب عمل الرئتين ووظائفها باختلال لا رجعة فيه.

وتم أخذ الرئتين السليمتين من رجل متوفى ونقلت إلى مكان العملية الجراحية خلال سبع ساعات.