انخفاض عدد الإصابات بكورونا في الصين

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي الصيني سجل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين، انخفاضا من 202 حالة في يوم الأحد، وهذا أدنى مستوى منذ بدأت اللجنة في نشر البيانات في يناير الماضي.

وكان الانخفاض الحاد في الإصابات الجديدة عن يوم الأحد مدفوعا بتراجع الحالات المؤكدة الجديدة في ووهان، المدينة الأكثر تضررا في الصين. وانخفضت الإصابات الجديدة في ووهان إلى 111 من 193 قبل يوم وتمثل هذه الإصابات معظم حالات الإصابة الجديدة البالغة 114 في إقليم هوبي يوم الإثنين.

وباستثناء إقليم هوبي، تم رصد 11 حالة إصابة مؤكدة في البر الرئيسي الصيني يوم الإثنين. وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في البر الرئيسي حتى الآن إلى 80151 حالة. وبلغ عدد الوفيات في البر الرئيسي الصيني 2943 بحلول نهاية يوم الإثنين بزيادة 31 حالة وفاة عن يوم الأحد. وسجل إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس 31 حالة وفاة جديدة منها 24 في ووهان عاصمة الإقليم.

الإصابات في منحى تصاعدي بكوريا الجنوبية

كشف مركز المراقبة والسيطرة على فيروس كورونا القاتل التابع لوزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في البلاد إلى 4812 حالة.

وقال المركز في بيان: "تم تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 4812 حالة، وتوفي ثلاثة أشخاص بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل عدد الوفيات إلى 34 شخصا".

ست إصابات مؤكدة في روسيا

ذكرت هيئة حكومية روسية، أنه تم التأكد من وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد، جميع المصابين به وصلوا من الخارج، ومنهم أجانب.

وقالت هيئة الرقابة الحكومية إن المصابين هم مواطنان صينيان خرجا من المستشفى بعد تعافيهما في منتصف فبراير الماضي. و3 مصابين روس تم إجلاؤهم من سفينة"ديموند برنسيس"، وتم وضعهم في الحجر الصحي في مدينة قازان. وهناك حالة أخرى اكتشفت يوم الإثنين الماضي لمواطن روسي عاد من إيطاليا.

وذكرت النشرة اليومية التي تصدرها الهيئة حول فيروس (كوفيد 19) في روسيا، أنه يتم إخضاع جميع عابري حدود الدولة الروسية عند نقاط التفتيش لرقابة مزدوجة باستخدام معدات التصوير الحراري الثابتة والمحمولة، وخاصة الأشخاص الذين يصلون من المناطق الموبوءة، ويجري تنفيذ مجموعة من التدابير المضادة للوباء.

رصد أول إصابة بالفيروس في لاتفيا

أعلنت لاتفيا أمس الإثنين أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، ويتعلق الأمر بامرأة سافرت من ميلانو إلى ميونيخ قبل التوجه في نهاية الأسبوع الماضي إلى ريغا.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "تؤكد وزارة الصحة أنه تم تشخيص أول مريض بفيروس كورونا في لاتفيا".وقال مسؤولو الصحة إن المريضة التي تعيش في العاصمة ريغا نقلت إلى مركز لاتفيا للأمراض المعدية مع طفلها المريض أيضا، لكن لم يثبت إصابته بالفيروس.

وأضاف المصدر أن صحة المريضة ليست خطيرة. وتبذل جهود للعثور على جميع الركاب على متن الرحلة التي استقلتها المرأة في طريقها إلى ريغا.

وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في دول البلطيق يوم الخميس الماضي في إستونيا، حيث تم اكتشاف إصابة رجل وصل إلى تالين بالحافلة من ريغا بفيروس "كوفيد- 19". وأعلنت ليتوانيا يوم الجمعة أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، ويتعلق الأمر بامرأة عادت من إيطاليا.

تسجيل ست حالات جديدة في النرويج

أكد المعهد النرويجي للصحة العامة أمس الغثنين وجود ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، مما رفع عدد المصابين في البلد الاسكندنافي إلى 25 حالة.

وتم رصد اثنا عشر مريضا في منطقة إيستلاند، بما في ذلك خمسة موظفين في مستشفى أوسلو الجامعي. ويتواجد تسعة آخرون في فيستلاند، واثنان في أغدر، وواحد في روغالاند وواحد في ترومسو. وقد أكد المعهد أن "لا أحد منهم في حالة مرضية خطيرة".

وقال المعهد في بيان إن "جميع الحالات الست الجديدة مرتبطة بالعدوى خلال الأوبئة في الخارج. إنها تخضع للحجر الصحي في المنزل وتراقبها الخدمات الصحية في بلدياتها". وتتوقع السلطات الصحية دخول "مرحلة جديدة"، حيث تنتشر العدوى داخل النرويج. وقال لين فولد من المعهد النرويجي للصحة العامة "إن الهدف من التدابير التي يتم تنفيذها حاليا هو إصابة أقل عدد ممكن من الأشخاص في المستقبل، وأن هذه الحالات ستشفى بمرور الوقت.

الإصابات خارج الصين تجاوزت بتسع مرات المسجلة داخلها

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين كانت أدنى بكثير مقارنة بسائر أنحاء العالم.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في جنيف، إنه مع انتشار الفيروس بشدة حول العالم، تشهد الصين انخفاضا في عدد حالات الإصابة الجديدة. وأضاف "في الساعات الـ 24 الماضية سُجلت إصابات بكوفيد 19 خارج الصين أكثر بتسع مرات تقريبا عنها داخل الصين".

وأكد تيدروس أنه" لا تزال هناك "فرصة" لاحتواء الوباء"، مشيرا إلى أن "أكثر من 130 دولة لم تسجل أي إصابة بعد". وأضاف تيدروس أن الصين سجلت فقط 206 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" يوم الأحد، وهو أقل عدد من الحالات الجديدة يسجل في البلاد منذ 22 يناير الماضي.

وأوضح أنه خارج الصين، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة نحو 8739 حالة في أنحاء 64 دولة، من بينها 127 حالة وفاة. وأشار إلى أن حوالي 81 بالمائة من حالات الإصابة خارج الصين سجلت في أربع دول فقط: هي كوريا الجنوبية و إيطاليا وإيران واليابان.

ارتفاع عدد المصابين في البحرين

أكدت وزارة الصحة البحرينية الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 49 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالتين الجديدتين هما لمواطنة بحرينية ومواطن سعودي وصلا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي. وأضافت أنه تم إجراء التحاليل المخبرية لهما والتي أكدت إصابتهما بالفيروس، إذ تم نقلهما فورا إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وهما في وضع صحي مستقر.

و ذكرت الوزارة أنها قامت بإجراء فحوصات مخبرية لـ 2274 شخصا وأظهرت النتائج سلامة 2225 شخصا من فيروس "كورونا"، موضحة بأن 47 من العدد الكلي البالغ 49 مصابا، لا يتطلب وضعهم الصحي حاليا تلقي أي أنواع من الأدوية، فيما يتلقى اثنين فقط الأدوية اللازمة للعلاج.

ظهور أول حالة مؤكدة في السينغال

كشفت وزارة الصحة السينغالية أمس الاثنين عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .

وقال وزير الصحة السينغالي عبدالله ضيوف في مؤتمر صحفي إن الإصابة لرجل فرنسي يعيش بالسينغال، وكان قد عاد من فرنسا يوم 26 فبراير، مضيفا أنه جرى وضع المصاب في الحجر الصحي بمستشفى في العاصمة دكار.

ضحايا كورونا في تزايد بالولايات المتحدة الأمريكية

أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس أن هناك حاليا 91 حالة إصابة بكوفيد-19 في البلاد، حيث ارتفع الرقم من 60 حالة فقط قبل يوم.

وهناك 43 حالة على الأقل تم كشفها واختبارها في البلاد عبر أنظمة مراقبة الصحة العامة، بما فيها 16 حالة مؤكدة و27 حالة إصابة مفترضة ظهرت نتيجة اختبارها إيجابية من قبل مختبرات الصحة العامة، وتنتظر الاختبارات المؤكدة لمراكز السيطرة على الأمراض .

ويشمل آخر إحصاء 17 شخصا ثبتت إصابتهم بعد عودتهم من السفر بمناطق تفشي الفيروس بأجزاء أخرى من العالم، و26 شخصا لم يسافروا وليس لديهم أي اتصال محدد مع أشخاص آخرين مصابين، وفقا لنفس المصادر .

وهناك 48 من الحالات هي لعائدين للبلاد عن طريق الرحلات الجوية المستأجرة من قبل وزارة الخارجية، وفقا لتحديث على موقع المراكز .ومن بين جميع الحالات بالبلاد، توفي اثنان، وهناك 17 بالمستشفيات.

66 حالة وفاة بالفيروس في إيران

أعلنت وزارة الصحة في إيران عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 66 حالة.

وأفاد بيان للوزارة بثته وكالة الأنباء الإيرانية، أن عدد الإصابات وصل إلى 1501 حالة فيما بلغ إجمالي عدد المصابين الذين تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات لحد الآن 291 شخصا.

وكانت آخر إحصائية صدرت يوم الأحد قد أعلنت عن وفاة 54 شخصا والإصابات 978 إصابة.

يذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، من بينها منع التجمعات وإلغاء الرحلات غير الضرورية، وعدم إقامة الملتقيات والمعارض وصلاة الجمعة والجماعة والمعسكرات السياحية، وتعطيل دور السينما ومراسم الاحتفالات وتقييد الزيارات للمراكز الدينية، وخفض اللقاءات اليومية ومحدودية التنقل ومنع التجمعات، موضحة أن هذه الإجراءات ستستمر حتى إشعار آخر.

رصد أول إصابة في البرتغال

رصدت وزارة الصحة البرتغالية يوم الاثنين أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح وزير الصحة البرتغالي مارتا توميدو في تصريح صحفي إن المصاب بالفيروس هو رجل يبلغ من العمر 60 عاما، كان قد زار شمال إيطاليا .

وكانت السلطات الصحية البرتغالية قد أعلنت يوم الأحد أن الروائي التشيلي لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال غرب إسبانيا وزار مؤخرا بورتو، أصيب بفيروس كورونا .

52 وفاة وأكثر من ألفي إصابة في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي العدوى في البلاد إلى 2036 حالة توفى منها 52 حالة.

وذكرت هيئة الدفاع المدني بإيطاليا في بيان بثته وكالة (آكي) للأنباء أنه تم تسجيل إصابات في 15 مقاطعة بالبلاد بالإضافة إلى مقاطعة بولتسانو المتمتعة بالحكم الذاتي.وأشار البيان إلى أنه مقاطعة لومبارديا الواقعة شمالي البلاد تعتبر الأكثر تضررا حيث تم تسجيل 39 وفاة و1254 إصابة، بزيادة قدرها 270 عن يوم الأحد تلتها مقاطعة إيميليا- رومانيا، حيث تم تأكيد 335 إصابة بالفيروس وتسجيل 11 حالة وفاة، وتأتي مقاطعة فينيتو في المركز الثالث من حيث الإصابات، حيث بلغت 273 حالة، وسجلت وفاتان. ولفت البيان إلى أنه من بين 2036 حالة تم شفاء 149.

كورونا: إلغاء معرض باريس السنوي للكتاب

قال اتحاد الناشرين الفرنسيين في بيان إن معرض باريس السنوي للكتاب الذي كان من المفترض أن يبدأ في وقت لاحق هذا الشهر قد ألغي بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد "بعد قرار الحكومة الفرنسية بحظر أي تجمع لأكثر من 5000 شخص في مكان مغلق، نأسف لاتخاذ قرار إلغاء دورة 2020 من معرض باريس للكتاب"

من جهته أغلق متحف اللوفر الشهير في باريس أبوابه لليوم الثاني يوم الإثنين فيما أجرت الإدارة محادثات مع العاملين فيه لبحث المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

ووُضعت على المدخل الرئيسي للمتحف لافتة بلغات متعددة كُتب عليها "تأجل اليوم فتح اللوفر. سنبلغكم بموعد محتمل للفتح في أقرب وقت ممكن. شكرا على تفهمكم".وأغلق المتحف الشهير أبوابه يوم الأحد بعد أن عجزت الإدارة عن طمأنة العاملين على احتواء مخاطر العدوى مما دفعهم للعزوف عن العمل.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة شخصين اثنين على الأقل وأصاب نحو 130 في فرنسا حتى الآن.

خوفا من كوروما: "تويتر" تدعو موظفيها للعمل من المنزل

دعت "تويتر" جميع موظفيها حول العالم إلى العمل من المنزل، خوفا من تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا يكشف فيه دعوة "تويتر" كافة قوتها العاملة، البالغ قوامها 5 آلاف فرد على مستوى العالم، إلى ضرورة العمل من المنزل، وسط انتشار فيروس "كورونا" في كل العالم.

وجعلت "تويتر" العمل من المنزل إلزاميا لكل موظفيها العاملين في مكاتب هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية.كما فرضت "تويتر" قيودا على السفر غير الضروي لجميع العاملين لديها. وقالت إن كل مكاتبها في الولايات المتحدة ستظل مفتوحة لكل موظفيها، الذين يشعرون بالحاجة إلى القدوم إلى المكتب بصورة شخصية.

وأوضحت "تويتر" في بيانها "نشجع بقوة جميع الموظفين على الصعيد العالمي بالعمل من منازلهم إذا كانوا قادرين على ذلك، هدفنا حاليا تقليل احتمالات انتشار فيروس كورونا الجديد بالنسبة لنا وللعالم من حولنا". وتابعت "نحن نعمل على التأكد من أن الاجتماعات الداخلية وكل الأيادي والمهام الهامة الأخرى هي الأمثل للمشاركة عن بعد". وأضافت "رغم أن هذا تغيير كبير بالنسبة لنا، إلا أننا نتحرك بالفعل نحو المزيد من القوى العاملة الموزعة، التي أصبحت بعيدة بشكل متزايد، خاصة أننا سنحظر أيضًا جميع رحلات العمل غير الأساسية لموظفينا وشركائنا".

وخلصت إلى القول: "واصلنا مراقبة الوضع عن كثب ونعدّل سياساتنا الداخلية للاستجابة لهذا الوضع الذي يتطور بسرعة. ففي 29 فبراير، أبلغنا موظفينا وبدأنا في إخطار الشركاء بأننا نعلق جميع رحلات وأحداث العمل غير الحاسمة، لأن هدفنا هو التقليل من خطر إصابة أي شخص في تويتر بالفيروس أو نشره عن غير قصد. من المهم أن نتخذ هذه الخطوات الاستباقية لحماية أنفسنا والآخرين وتقليل انتشار فيروس كورونا".