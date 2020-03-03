*شارك طلبة جامعة آكلي محند أولحاج في المسيرة الـ 54 ليوم الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وبالتغيير الجذري للسلطة لبناء جزائر جديدة وهي أهداف الحراك.

وشارك الطلبة في مسيرتهم مواطنون ونشطاء جمعويون وممثلو بعض التشكيلات السياسية.

المسيرة السلمية انطلقت من ساحة الشهداء وجابت أغلب الشوارع الرئيسية لمدينة البويرة مرورا بشارع دبي و "الشحمة" وصولا إلى محور الدوران أمام الجامعة ومجلس القضاء.

* ساحة الأمير عبد القادر الآن.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

*نظم اليوم طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية، إلى جانب عمال البلديات والدوائر وقطاعات عمومية ونقابات وتنظيمات مستقلة، ومواطنين، مسيرة سلمية احتجاجية للمطالبة بتغييرالنظام وإطلاق سراح معتقلي الرأي .

*انطلاق المسيرة

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* تجمع للطلبة والمواطنين ككل يوم ثلاثاء بساحة الشهداء تحضيرا للمسيرة الـ 54 للمطالبة بالتغيير وإطلاق سراح المعتقلين.