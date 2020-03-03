نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إلى هبوب رياح قوية على كامل الشريط الساحلي وزوابع رملية على ولايات داخلية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بالرياح هي: الطارف، عنابة، تبسة، خنشلة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من صباح اليوم إلى غاية فجر غد الأربعاء، وقد تتعدى سرعتها الـ 50 كم في الساعة.

أما بالنسبة لولايتي: بسكرة والوادي ستشهد زوابع رملية.