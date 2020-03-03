أمر قاضي التحقيق لدى محكمة مقرة (المسيلة) أمس الإثنين بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لتامسة تحت الرقابة القضائية لتورطه في قضية فساد، حسب ما أفاد اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

و أوضح ذات المصدر بأن المعني متابع عبر العدالة في قضية تتعلق بالتزوير و استعمال المزور للتلاعب في قرار منح قطعة أرض متواجدة بذات البلدية لأحد الأشخاص.

واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة مقرة للمعني لعدة ساعات قبل أن يقرر وضعه تحت الرقابة القضائية حسب ما تم إيضاحه.

من جهته، قرر والي المسيلة الشيخ العرجة أمس الإثنين توقيف رئيسي المجلسين الشعبيين البلديين لبني يلمان و سيدي عامر عن ممارسة مهامها الانتخابية. كما يشمل قرار التوقيف عن ممارسة المهام الانتخابية 4 أعضاء آخرين في المجلس الشعبي البلدي لسيدي عامر بسبب وقوعهم تحت طائلة تدابير المتابعة القضائية، حسب ما كشفت عنه مصالح ولاية المسيلة.